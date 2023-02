Cybersécurité : faire décoller vos revenus grâce au consulting

Si les outils de communication digitale constituent une aubaine pour les entreprises de nos jours, ils présentent toutefois des risques qui peuvent entrainer leur faillite.

En effet, on enregistre sur internet de plus en plus des actes de cybercriminalité qui visent aussi bien les particuliers que les professionnels.

Pour y faire face efficacement et développer en toute sérénité vos activités, nous vous invitons à découvrir dans ce billet comment le consulting en cybersécurité pourrait vous aider.

La cybercriminalité : qu’est-ce que c’est ?

Le terme cybercriminalité est employé pour désigner les actes criminels commis en ligne. Selon la législation française, il existe deux types de délits de cybercriminalité, à savoir :

Les infractions pour lesquelles l’outil informatique est le moyen utilisé : il s’agit notamment de l’atteinte à la propriété intellectuelle, la pédopornographie, les infractions racistes, le harcèlement, etc. ;

Les infractions pour lesquelles le système informatique est l’objet du délit : dans ce cas, des logiciels pirates sont utilisés pour récupérer illégalement des données ou mettre à mal la sécurité d’un système informatique.

Les enjeux de la cybercriminalité

Les enjeux de la cybercriminalité sont essentiellement d’ordre juridique et économique. En effet, elle aboutit à des fraudes informatiques, la violation des données à caractère personnel, l’atteinte à l’e-réputation des entreprises, les contrefaçons de logiciels, de produits, etc.

Les chiffres de la cybercriminalité

La cybercriminalité prend en compte de nombreuses infractions telles que :

L’introduction de virus capables de détruire les fichiers et réduire à néant des années de travail ;

Le détournement de fonds via des débits frauduleux opérés sur les comptes des entreprises ;

Le vol de fichiers vendus à des concurrents.

Si ces attaques proviennent généralement de l’extérieur, parfois ce sont des employés qui les commettent. En 2014, une étude réalisée par le cabinet d’audit et de conseil PwC a révélé que les entreprises ont subi en tout 43 millions d’attaques, soit une moyenne de 117 340 par jour.

En 2015, le montant perdu à travers ces cyberattaques a été évalué à 3,36 milliards d’euros. En France, de 2015 à 2016, les problèmes relatifs à la sécurité informatique ont augmenté de 38 %. Face à ces situations qui ont de graves répercussions sur les chiffres d’affaires des entreprises, le recours aux experts en cybersécurité est devenu un impératif.

En 2017, 55 % des entreprises ont annoncé avoir augmenté leur budget consacré à la cybersécurité.

Comme nous venons de le voir, les cyberattaques peuvent ruiner une entreprise. Il est donc important de prendre des mesures efficaces pour la protection des systèmes informatiques. Pour ce faire, l’idéal serait d’avoir recours à un consultant en cybersécurité qui dispose de la compétence nécessaire pour :

Former votre personnel aux bonnes pratiques à adopter pour une protection optimale des données ;

Analyser votre système informatique et déceler les failles ;

Mettre en place une stratégie efficace pour prévenir les attaques.

Par ailleurs, de façon concrète, vous bénéficierez avec ce professionnel d’une sécurisation de vos réseaux informatiques à l’aide d’antivirus capables de protéger efficacement votre installation, d’une protection des équipements grâce à un transfert du réseau préservé à l’extérieur, et d’une sécurisation des données personnelles, y compris bancaires de vos clients.

Les mesures à prendre pour renforcer la sécurité de votre système informatique

En dehors du recours aux services de l’expert en cybersécurité, vous pouvez utiliser quelques astuces pratiques pour renforcer la sécurité de votre système informatique.

Une gouvernance axée sur le leadership

C’est la direction qui initie les grands changements au sein d’une entreprise. Il est donc important de s’assurer que l’équipe dirigeante maintienne un niveau élevé de sécurité et l’élargisse à l’ensemble des employés.

Pour cela, il suffit d’organiser de temps à temps des réunions auxquelles doit prendre part le responsable de la sécurité. En effet, ce dernier joue un rôle clé dans la protection des données. S’il estime que les outils utilisés ne répondent plus efficacement aux attentes, vous devez rapidement prendre les mesures qui s’imposent.

Par ailleurs, les cadres de l’entreprise doivent être rappelés à l’ordre s’il le faut. En effet, s’ils enregistrent des données sensibles sur clé USB et les emportent à leur domicile, leurs collaborateurs seront tentés de les imiter. Bref, cette réunion doit être le moment où vous rappelez à chacun ses responsabilités dans la protection du système informatique de l’entreprise.

Mettre en place une politique de sécurité transparente

Il est important de définir des règles de sécurité claires si vous souhaitez protéger efficacement votre système informatique. Pour cela, l’idéal serait d’élaborer deux documents distincts. À signer par toutes les parties, le premier doit contenir la politique de sécurité officielle de l’entreprise.

Il spécifiera les procédures et les règles que les personnes ayant accès au système informatique de l’entreprise doivent respecter. Plus informel, le second mettra l’accent sur la vision de l’entreprise sur la cybersécurité, et les meilleures pratiques à adopter pour sécuriser les données de l’entreprise. Par ailleurs, compte tenu des enjeux, n’oubliez pas d’indiquer clairement les sanctions encourues par toute personne qui aura enfreint ces règles.

Former le personnel sur les bonnes pratiques à adopter

Il ne suffit pas de définir des règles, et les sanctions pour être sûr que les employés ne violeront pas le protocole de sécurité. En effet, il est important de faire appel de temps en temps à un expert en cybersécurité pour les former. À ces séances marquées par des présentations PowerPoint, des jeux de rôle, la diffusion d’éléments vidéo instructifs, il pourra également les évaluer pour s’assurer de leur bonne maîtrise des règles de la cybersécurité. Par ailleurs, il est important d’adapter la formation au niveau de responsabilité de chaque employé.

Sensibiliser le personnel sur l’importance de reporter les incidents

Une entreprise est une communauté dans laquelle chaque membre a un rôle important à jouer. Veuillez donc encourager vos employés à reporter les incidents nuisibles au système informatique. En fonction de vos ressources, vous pouvez même mettre en place une politique visant à récompenser les travailleurs qui auront eu une attitude positive face aux incidents. Cela est très important, car seules des mesures rapides peuvent permettre de protéger vos données.

