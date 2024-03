Symantec Backup Exec 2014 1 licence(s) Sauvegarde / Récupération 1 année(s) Jaune

Symantec Backup Exec 2014 est une solution de sauvegarde et de restauration flexible et simple à utiliser pour protéger votre infrastructure complète basée aussi bien sur des systèmes virtuels que physiques, voire les deux.<br/>Grâce à une technologie moderne, Backup Exec sauvegarde les données locales ou distantes sur des systèmes virtuels ou physiques, tels que des bandes, des disques ou dans le cloud.<br/>La restauration est rapide et efficace.<br/>En quelques clics, vous pouvez rapidement rechercher et restaurer des fichiers granulaires ou des objets d'applications, des applications, des machines virtuelles et des serveurs directement à partir du système ou du lieu de stockage de la sauvegarde.<br><br><b>Nouvelles fonctionnalités</b><br><b>Sauvegardes 100 % plus rapides*</b><br>Avec des vitesses de sauvegarde et de déduplication 100 % plus élevées, Backup Exec 2014 vous permet de sauvegarder plus rapidement, et donc de réduire vos fenêtres de sauvegarde et de gagner du temps.<br><br><b>Prise en charge de Windows Server 2012 et 2012 R2</b><br>Backup Exec 2014 prend entièrement en charge Windows Server 2012 et Windows server 2012 R2.<br/>Vous pouvez sauvegarder et restaurer Windows Server 2012 et 2012 R2, à n'importe quel niveau, à tout moment et de façon adaptée.<br><br><b>Restauration granulaire pour Exchange 2013 et Sharepoint 2013</b><br>Backup Exec étend sa technologie de restauration granulaire brevetée aux produits Exchange 2013 / 2013 SP1 et SharePoint 2013 / 2013 SP1.<br><br><b>Plus grande visibilité sur les travaux de sauvegarde</b><br>Surveillez le statut de tous les travaux de sauvegarde à partir d'un tableau de bord pratique dans le nouveau moniteur de travaux de sauvegarde.<br/>De plus, vous allez gagner du temps et simplifier le processus de création des travaux de sauvegarde en paramétrant les sauvegardes et la gestion de plusieurs serveurs dans le même travail de sauvegarde.<br><br><b>Simplicité de mise à niveau</b><br>Effectuez la mise à niveau vers Backup Exec 2014 rapidement et sans difficulté.<br/>Backup Exec conserve les travaux de sauvegarde et les paramétrages existants dans Backup Exec 12.5, 2010 et 2012, la mise à niveau sera donc pour vous transparente et sans souci.<br><br><b>Prise en charge d'Amazon Cloud Gateway VTL</b><br>Backup Exec 2014 poursuit l'expansion de ses fonctionnalités cloud et propose des options flexibles pour le cloud comme ressource de stockage alternative ou supplémentaire.<br><br><b>Principales fonctionnalités</b><br><br>- Protection des environnements virtuels et physiques avec une solution unique.<br>- La rapidité de création des clichés de machines virtuelles grâce à l'intégration étroite avec Microsoft® Volume Shadow Copy Service (VSS) et VMwares vStorage APIs for Data Protection (VADP) limite l'impact des performances du CPU, de la mémoire et des E/S sur l'hôte virtuel.<br>- Sauvegarde sur disque, bande et dans le cloud.<br>- Récupératio...